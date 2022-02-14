В Верховной Раде заявили о войне Запада с Украиной
По словам депутата партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», из-за политики проводимой западными странами, украинская экономика может остановиться.
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Война с Украиной началась, но ведет ее Запад, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович.
«Все то, что сейчас делают в отношении нашей страны западными партнеры - рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения - это равно мощнейшим санкциям», - написал Рабинович в своем Facebook.
По мнению парламентария, из-за подобных мер, со следующей недели украинская экономика может просто остановится.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не видит смысла в том, чтобы закрывать свое воздушное пространство.