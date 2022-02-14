Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Верховной Раде заявили о войне Запада с Украиной

Алиса Кононенко
08:35 14.02.2022
По словам депутата партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», из-за политики проводимой западными странами, украинская экономика может остановиться.
В Верховной Раде заявили о войне Запада с Украиной
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Война с Украиной началась, но ведет ее Запад, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович.

«Все то, что сейчас делают в отношении нашей страны западными партнеры - рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения - это равно мощнейшим санкциям», - написал Рабинович в своем Facebook.  

По мнению парламентария, из-за подобных мер, со следующей недели украинская экономика может просто остановится.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не видит смысла в том, чтобы закрывать свое воздушное пространство.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:29 Спорт
В МОК не считают ОКР виновным в инциденте с Валиевой
07:57 Спорт
Россияне Синицына и Кацалапов стали вторыми в танцах на льду на ОИ-2022
23:29 В стране и мире
Видео
«Давай на Звезду»: Пиманов рассказал о судьбоносном предложении Шойгу
06:26 В стране и мире
В Германии назвали понятными требования РФ о нерасширении НАТО
05:02 Армия
Видео
Военные ЗВО уничтожили «противника» во встречном танковом бою в Ленинградской области
Популярное
Видео
«Кино про красивых людей»: Пиманов о фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Давление «дедов», пуски ракет и писательство: Пиманов рассказал о службе на «Байконуре»
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Видео
Демонстрация скорости и проходимости: кадры подготовки новой БМП БТ-3Ф к госиспытаниям
Видео
Экипаж «Спрута» показал устойчивость легкого танка при помощи чая
Врач рассказал, «проводником» каких болезней служит COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.