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В офисе Зеленского не увидели смысла в закрытии воздушного пространства

Виктория Ивашечкина
14:29 13.02.2022
Ранее СМИ сообщили о том, что крупнейшие британские страховщики сегодня отправили всем мировым собственникам самолетов соответствующее предупреждение.
В офисе Зеленского не увидели смысла в закрытии воздушного пространства
© Фото: Офис президента Украины
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не видит смысла в том, чтобы закрывать свое воздушное пространство.

«Самое важное, что Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать воздушное пространство. Я считаю, что в каком-то смысле это напоминает частичную блокаду», - заявил Подоляк агентству Reuters

Ранее СМИ сообщили о том, что с понедельника, 14 февраля, воздушное пространство Украины фактически будет закрыто для авиасообщения из-за действий страховых компаний Запада. 

Утверждалось, что крупнейшие британские страховщики сегодня отправили всем мировым собственникам самолетов официальное сообщение, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие на Украине для любого воздушного судна.

Запад в течение нескольких месяцев заявляет о «готовящемся вторжении России на Украину». На этом фоне Вашингтон, Лондон и Евросоюз угрожают Москве новыми санкциями. Кремль неоднократно заверял в отсутствии агрессивных планов в отношении Украины.

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