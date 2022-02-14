Россияне Синицына и Кацалапов стали вторыми в танцах на льду на ОИ-2022

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали Олимпиады в Пекине в танцах на льду.

По сумме ритм-танца и произвольного танца дуэт набрал 220,51 балла, расположившись в тройке победителей вслед за французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Обладатели золота установили новый мировой рекорд по сумме программ - 226,98 баллов. Третьими после россиян стали представители США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Ранее, 11 февраля, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в допинг-пробе коллеги Синициной и Кацалапова, фигуристки Камилы Валиевой якобы нашли запрещенный препарат. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что Олимпийский комитет России не рассматривается как виновник инцидента.