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В Кремле анонсировали изменения во внешнеполитической концепции России

Алиса Кононенко
07:09 14.02.2022
По словам главы пресс-службы Кремля, изменения будут учитывать текущую обстановку в мире.
В Кремле анонсировали изменения во внешнеполитической концепции России
© Фото: pixabay
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Внешнеполитическая концепция РФ будет доработана с учетом нынешней обстановки в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны», - цитирует Пескова РИА Новости.

Также глава пресс-службы Кремля выразил надежду, что страны ЕС проявят больший суверенитет во внешнеполитических вопросах, и не будут следовать установкам Вашингтона, когда это идет вразрез с европейскими интересами.

Ранее Дмитрий Песков назвал «ковбойским» подход США к отношениям с Европой. 

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