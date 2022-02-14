В Кремле рассказали о «ковбойском подходе» США в отношениях с Европой

За Соединенными Штатами никогда не наблюдалось нехватки настойчивости при попытках оказать влияние на европейских партнеров. Таким образом высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Метод США в данной сфере он назвал «ковбойским подходом», заметив, что американская сторона прямо заявляет кому и что делать и какие последствия наступят, если не делать сказанное. Такая практика, по словам пресс-секретаря, была раньше и есть сейчас, о чем Россия хорошо осведомлена.

«Это, конечно, контрастирует с желанием европейцев стать более суверенными в своих внешнеполитических интересах», - заметил он в беседе с РИА Новости.

В настоящее время у Евросоюза, в том числе из-за влияния Вашингтона, не слишком получается повысить свою роль в международных отношениях, несмотря на отчаянные попытки. Как объяснил Песков, направления внешней политики и безопасности в интеграционных процессах ЕС всегда хромали.

Пресс-секретарь Кремля выразил надежду, что в сложившейся ситуации возобладает здравый смысл. Он также понадеялся на то, что Евросоюз предпочтет в первую очередь думать нашем общем доме - о Европе.