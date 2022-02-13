Опубликовано видео с места смертельного пожара в Якутии

Следственный Комитет Российской Федерации опубликовал видео с места смертельного пожара в частном доме в Якутии. Огонь в якутском селе Сунгар унес жизни шести человек, в том числе четырех детей.

Судя по кадрам, пламя практически полностью уничтожило постройку изнутри. Как ранее сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара составила 70 метров, огонь повредил здание по всей площади.

Трагедия произошла в ночь на 13 февраля. Предварительная причина – несоблюдение правил безопасности при использовании отопительной печи. Также рассматривается версия короткого замыкания электрической проводки.

Для ликвидации возгорания было привлечено 12 человек личного состава и две единицы техники. Сейчас эксперты устанавливают причины случившегося. Прокуратура республики проводит соответствующие проверки.