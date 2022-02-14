В американском Альбукерке мужчина ранил ножом 11 человек

На юго-западе Соединенных Штатов, в Нью-Мексико, произошло нападение на жителей города Альбукерке. Сообщается, что неизвестный мужчина ножом ранил 11 человек.

Официальные представители полиции сообщили, что происшествие началось около 11 часов утра воскресенья с ножевых ранений в районе бара Sister Bar в центральной части города. Полицией также была приведена информация, что начато изучение семи возможных мест преступлений. Правоохранительные органы заявляют, что жертвы получили критические ранения, но «все они в стабильном состоянии к настоящему времени». Информацию от местной полиции приводит телеканал KRQE News 13.

«Они кажутся случайными, некоторые были вовлечены в происшествие здесь, на Центральной. Человек только что пришел и сказал, что он был ранен ножом», - приводит телеканал слова Гилберта Гальегоса из APD.

Официальные власти сообщили, что подозреваемый был на велосипеде BMX и имел при себе большой нож. Приводятся сведения, что его удалось задержать.

Ранее суд арестовал всех четверых участников нападения на магазин «Пятерочка» в Московской области. По данным СКР, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами совершили нападение на магазин в подмосковной Истре. Во время налета преступниками были избиты директор торговой точки, ее супруг и продавщица, которая от полученных травм скончалась. Злоумышленники изъяли 96 тысяч рублей. Вскоре полиция задержала нападавших, все они дали признательные показания.