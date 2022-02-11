Суд арестовал всех фигурантов дела о разбойном нападении на магазин в Подмосковье

Суд арестовал всех четверых участников нападения на магазин «Пятерочка» в Московской области. Соответствующее заявление сделала старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Истра ГСУ СК России по Московской области судом арестованы сроком на два месяца четверо обвиняемых в разбойном нападении на магазин и причинении смертельных травм продавцу-кассиру (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ)», - сообщила она.

По данным СКР, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами совершили нападение на магазин в подмосковной Истре. Во время налета преступниками были избиты директор торговой точки, ее супруг и продавщица, которая от полученных травм скончалась. Добычей злоумышленников стали 96 тысяч рублей. Вскоре полиция задержала нападавших, все они дали признательные показания.

По сообщениям МВД, задержанные являются гражданами Таджикистана. Двое из преступников находятся в России нелегально, по этому вопросу Следственный комитет РФ также инициировал проверку, в рамках которой будет дана оценка действиям чиновников, по долгу службы ответственных за соблюдение миграционного законодательства.