Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач рассказала, в каких случаях нужно тестироваться на COVID-19 самостоятельно

Анна Касаткина
04:23 13.02.2022
Быстро проверить наличие инфекции помогут экспресс-теcты, напомнила специалист.
Врач рассказала, в каких случаях нужно тестироваться на COVID-19 самостоятельно
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Бессимптомный носитель «омикрона» может заразить инфекцией множество людей, а потому в условиях высокой заболеваемости тестироваться на COVID-19 нужно как можно чаще. Об этом в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

В этом могут помочь экспресс-тесты, особенно это актуально во время поездок, пояснила доктор.

«Если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на COVID-19. За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест», - сказала Ярцева.

По ее словам, тестироваться нужно, если заметны признаки ухудшения самочувствия.

При этом необходимо пристальное обратить внимание на забор материала, так как если человек недостаточно глубоко вставит в нос палочку для мазка, концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет, уточнила она.

Если тестирование показало положительный результат, то необходимо самоизолироваться и обратиться к врачу, заключила Ярцева.

Ранее в Минздраве заявили, что ковид-сертификат переболевшего можно получить при наличии положительного результата экспресс-теста на инфекцию. Этот вариант доступен, если тест проводился медицинскими работниками, уточнил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:46 Армия
Американскому военному атташе вручена нота в связи с нарушением подлодкой США границы России
17:56 В стране и мире
Видео
Пламя и плотная пелена черного дыма: кадры крупного пожара в жилом доме в Подмосковье
17:11 В стране и мире
Пушилин прокомментировал сообщения о взрыве в Донецке
16:39 Спорт
Лыжница Степанова поблагодарила партнеров по команде и тренеров после победы на ОИ
18:49 Армия
В МО РФ вызван военный атташе США в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России
Популярное
Врач назвал причины частых пробуждений по ночам
Врач рассказал, «проводником» каких болезней служит COVID-19
Врач рассказал, как уберечь себя от осложнений после ОРВИ
Видео
Лавров сравнил главу МИД Украины с Геббельсом
СВР показала первое письмо разведчика Абеля из американской тюрьмы
Ученые раскрыли новую смертельную опасность парацетамола
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.