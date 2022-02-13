Врач рассказала, в каких случаях нужно тестироваться на COVID-19 самостоятельно

Бессимптомный носитель «омикрона» может заразить инфекцией множество людей, а потому в условиях высокой заболеваемости тестироваться на COVID-19 нужно как можно чаще. Об этом в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

В этом могут помочь экспресс-тесты, особенно это актуально во время поездок, пояснила доктор.

«Если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на COVID-19. За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест», - сказала Ярцева.

По ее словам, тестироваться нужно, если заметны признаки ухудшения самочувствия.

При этом необходимо пристальное обратить внимание на забор материала, так как если человек недостаточно глубоко вставит в нос палочку для мазка, концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет, уточнила она.

Если тестирование показало положительный результат, то необходимо самоизолироваться и обратиться к врачу, заключила Ярцева.

Ранее в Минздраве заявили, что ковид-сертификат переболевшего можно получить при наличии положительного результата экспресс-теста на инфекцию. Этот вариант доступен, если тест проводился медицинскими работниками, уточнил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.