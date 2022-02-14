В стране и мире Коронавирус Невролог объяснила причины головной боли во время «омикрона» Марина Крижановская Среди дополнительных побочных реакций при «омикроне» выделяется продолжительный насморк. © Фото: Andrea Piacquadio, Pexels Читайте нас на: Врач-невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская сообщила, что одной из характерных черт штамма коронавируса «омикрон» является головная боль. Также пациенты жалуются на продолжительный насморк. «Не только при "омикроне", но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль. Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль больше сжимает всю голову, а не одну сторону», - сообщила врач-невролог. Специалист посоветовала соблюдать покой, обильное питье, а также принять анальгетики и витамин С. «При головной боли следует соблюдать покой, никуда ходить не надо, если голову тяжело поднять. При этом надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин C. Можно еще прохладную повязку завязать на голове. Если это действительно вирус, то следует обратиться к врачу и лечиться соответствующим образом», - рассказала Голубинская радио Sputnik. Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что во время пандемии стоит с осторожностью употреблять сахаросодержащие продукты. Также специалист отметил опасность употребления жареного мяса и холодных напитков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика