Диетолог назвал нежелательные во время пандемии продукты

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург сообщил, что во время пандемии россиянам стоит с осторожностью употреблять сахаросодержащие продукты. Также он отметил опасность употребления жареного мяса и холодных напитков, в особенности «молочных, кисломолочных напитков из холодильника».

«Есть продукты, которые не очень желательны в пандемию. Это, в первую очередь, продукты богатые сахаром, и продукты по типу мяса, особенно жаренное. Очень важный момент касается не сколько названия продуктов, сколько каких-то других физических свойств, например, не использовать в разгар эпидемии холодные напитки. Особенно, это касается молочных, кисломолочных напитков из холодильника», - рассказал врач в интервью изданию URA.RU.

В противовес специалист призвал увеличить в своем рационе употребление пищи с содержанием витамина D. В частности это яйца, молоко, печень трески и морская рыба.

«Что позволяет не болеть? Позволяют не болеть продукты богатые витамином D, и препараты с фитонцидами, которые стимулируют и местный иммунитет, сопротивляемость ткани. По продуктам богатые витамином D, - это морская рыба, печень трески, яйца, молоко, но это в порядке убывания я назвал», - сообщил Михаил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о напитках, позволяющих восстановиться после перенесенного коронавирусного заболевания. Основным напитком в ходе болезни и при восстановлении должна стать обычная вода. Но, считает эксперт, для разнообразия и эффективности реабилитации стоит дополнить рацион настоями и морсами.