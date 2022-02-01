В Калифорнии ликвидируют крупнейшую в США камеру смертников

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, который три года назад ввел мораторий на смертную казнь, теперь собирается ликвидировать крупнейшую в США камеру смертников, переведя всех осужденных в другие тюрьмы в течение двух лет.

«Перспектива того, что вы окажетесь в камере смертников, в большей степени связана с вашим благосостоянием и расовой принадлежностью, нежели с вашей виной или невиновностью. Мы говорим о справедливости, проповедуем справедливость, но как нация мы не практикуем ее в камерах смертников», - цитирует Ньюсома Associated Press.

Губернатор подчеркнул, что его главной целью является превратить печально известную в стране тюрьму Сен-Квентин в «позитивную, исцеляющую среду».

Напомним, Калифорния является одним из 28 штатов США, где все еще разрешена смертная казнь. В последний раз эта мера наказания приводилась там в исполнение в 2006 году.

Летом прошлого года генпрокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на смертную казнь на федеральном уровне.