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В США объявили мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Иван Линдеманн
02:41 02.07.2021
Запрет приводить в исполнение высшую меру наказания носит временный характер.
В США объявили мораторий на смертную казнь на федеральном уровне
© Фото: pixabay
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Генпрокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на смертную казнь на федеральном уровне. Запрет приводить в исполнение высшую меру наказания носит временный характер.

«Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение», - цитирует РИА Новости заявление генерального прокурора.

Уточняется, что мораторий будет сохранен на время, которое потребуется для проверки соответствующих процедур министерства юстиции. Сколько времени они займут, не уточняется.

Ранее сенат Южной Каролины вслед за палатой представителей одобрил законопроект о возвращении расстрела как способа казни из-за нехватки смертельных инъекций. Губернатор американского штата Генри Макмастер для вступления в силу закона должен подписать его. По информации СМИ, он уже дал свое предварительное согласие.

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