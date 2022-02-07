Названы лучшие напитки для восстановления после COVID-19

Существуют напитки, которые помогают восстановиться после коронавируса. О них в беседе с радио Sputnik рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Разумеется, основным напитком в ходе болезни и при восстановлении должна стать обычная вода. Однако для разнообразия и эффективности реабилитации стоит дополнить рацион настоями и морсами, утверждает эксперт.

«Берем два литра воды, доводим до 80 градусов и помещаем туда промытые ягоды, примерно 200 граммов. Чтобы была сладость, советую добавлять клубнику: клубника и облепиха, клубника и клюква», - рассказала диетолог.

Кипятить напиток не стоит – так в нем сохранится больше витаминов. После того, как ягоды прогреются, можно пробить их блендером или размять толкушкой – так можно быстро получить живой и полезный морс.

Усилить терапевтический эффект можно, если добавить в рацион настои на основе зеленого чая. К зеленому чаю можно добавить цитрусовые и клюквы, по желанию – яблоко без кожуры. После 50 минут настаивания такой напиток станет хорошим помощников для восстановления после коронавируса.

Однако существуют и напитки, которые стоит исключить из рациона на время реабилитации. В первую очередь это касается крепкого черного чая и кофе. Стоит отказаться от пакетированных соков и газировок с большим количеством сахара.