В стране и мире Джонсон призвал все страны вести диалог с Россией Елизавета Потейчук Борис Джонсон считает, что контакты с Россией важны для недопущения конфликта на Украине. © Фото: Martyn Wheatley Parsons Media Globallookpress Читайте нас на: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал все государства вести диалог с Россией. Свое мнение Джонсон обосновал необходимостью недопущения обострения обстановки на территории Украины. «Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина еще есть время отшагнуть от края. Мы призываем всех принимать участие в диалоге и обращаемся к российскому правительству с призывом не допустить ошибки», - написал Джонсон у себя в Twitter. Напомним, что глава британского правительства Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам беседы по ситуации на Украине пришли к согласию о важности диалога с Россией. В то же время Шольц и Джонсон договорились продолжать совместную работу с другими международными партнерами над пакетом санкций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика