Джонсон призвал все страны вести диалог с Россией
Борис Джонсон считает, что контакты с Россией важны для недопущения конфликта на Украине.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал все государства вести диалог с Россией. Свое мнение Джонсон обосновал необходимостью недопущения обострения обстановки на территории Украины.
«Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина еще есть время отшагнуть от края. Мы призываем всех принимать участие в диалоге и обращаемся к российскому правительству с призывом не допустить ошибки», - написал Джонсон у себя в Twitter.
Напомним, что глава британского правительства Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам беседы по ситуации на Украине пришли к согласию о важности диалога с Россией. В то же время Шольц и Джонсон договорились продолжать совместную работу с другими международными партнерами над пакетом санкций.