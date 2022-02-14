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В ФСБ показали видео разгрома хакерской группировки «Lurk»

Елизавета Потейчук
22:08 14.02.2022
В ФСБ сообщили, что хакерская группировка «Lurk» прекратила свое существование.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновным участников преступного хакерского сообщества «Lurk» по нескольким статьям. В ЦОС ФСБ сообщили, что группировка прекратила свое существование, а информационная инфраструктура, используемая в преступных целях, нейтрализована.

«В результате оперативных и процессуальных действий организованное преступное сообщество «Lurk» прекратило свое существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована», - сказано в сообщении.

Также уточняется, что ФСБ РФ пресекла деятельность организованного преступного сообщества, члены которого причастны к созданию вредоносной компьютерной программы и хищению с ее помощью денег со счетов клиентов российских финансовых учреждений, совместно с МВД. В сообщении сказано, что участники преступной группировки в период с 2012 по 2016 годы незаконно получили доступ к банковским информационным системам и производили перевод денег пользователей на подконтрольные им счета. Так, ущерб составил свыше 1,2 миллиарда рублей.

Следственные действия проводились по 88 адресам в 13 субъектах Российской Федерации (Свердловская, Костромская, Ленинградская, Нижегородская, Ростовская, Саратовская, Тверская, Тульская, Ульяновская области, Алтайский и Краснодарский края, Республики Крым и Татарстан).

Ранее Тверской суд Москвы принял решение об избрании меры пресечения для четырех участников хакерской группировки REvil. Все взятые под стражу граждане проходят обвиняемыми по делу о неправомерном обороте средств платежей.

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