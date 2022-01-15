В стране и мире Суд в Москве арестовал четверых участников хакерской группировки REvil Анна Берестовая Предполагаемые сообщники обвиняются в неправомерном обороте средств платежей. © Фото: Табылды Кадырбеков, РИА Новости Читайте нас на: Тверской суд Москвы принял решение об избрании меры пресечения для четырех участников хакерской группировки REvil. В соответствии с судебным постановлением, предполагаемые сообщники были арестованы. Все взятые под стражу граждане в настоящий момент проходят обвиняемыми по делу о неправомерном обороте средств платежей. Соответствующую информацию сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина. Ранее противоправная деятельность хакерской группировки была пресечена ФСБ совместно со Следственным департаментом МВД России в нескольких городах страны. В рамках проведения спецоперации у 14 участников сообщества была изъята крупная сумма денег, в том числе в крпитовалюте, а также 20 автомобилей премиум-класса и компьютерная техника. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика