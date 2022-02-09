Пять человек пострадали при взрыве газа в Тюмени

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в одном из гаражей в Тюмени. Об этом сообщили источники в экстренных службах. По их данным, произошло обрушение кровли строения на площади около 50 квадратных метров.

«Произошел взрыв газа в гаражном боксе на улице Малышева», - цитирует РИА Новости слова своего собеседника.

Все пострадавшие в результате инцидента госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Подробности состояния их здоровья неизвестны. На месте работают представители оперативных служб, которые выясняют все обстоятельства ЧП.