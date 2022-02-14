В Польше произошел мощный взрыв на фабрике взрывчатых веществ

В Польше в Крупском Млыне в Силезском воеводстве произошел сильный взрыв на фабрике взрывчатых веществ. По данным очевидцев, в двадцати километрах от места взрыва буквально тряслись стекла.

«Произошел взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ в Крупском Млыне в Силезском воеводстве. Взрыв уничтожил одно из зданий на территории завода», - сообщает радиостанция RMF FM.

На данный момент сведений о погибших в результате происшествия не поступало. Двух человек, находившихся на месте взрыва, разыскивают. Кроме того, для ликвидации последствий взрыва направлены десятки пожарных и вертолеты санитарной авиации.

Ранее один человек погиб и шестеро пострадали из-за сдетонировавшего снаряда на заводе в городе Реже под Екатеринбургом. Взрыв прогремел на территории предприятия, которое занимается утилизацией боеприпасов.