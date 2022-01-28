Опубликованы кадры с места смертоносного взрыва снаряда под Екатеринбургом

Один погиб и шестеро пострадали из-за сдетонировавшего снаряда на заводе в городе Реже под Екатеринбургом. На месте происшествия работает корреспондент «Звезды».

Взрыв прогремел на территории предприятия, которое занимается утилизацией боеприпасов. Пока неизвестно, какие именно боеприпасы сдетонировали, какой мощности они были. По данным СМИ, они могли относиться к времени Великой Отечественной войны.

Один человек погиб на месте происшествия, еще шестеро доставлены в больницу. Одному из раненых потребовалась срочная операция.

На территории предприятия работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.