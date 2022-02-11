Комаровский назвал два «принципиальных» симптома омикрон-штамма

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил о двух «принципиальных» симптомах при инфицировании новым штаммом коронавируса «омикрон». Медик заявил, что именно эти признаки отличают заражение новой мутацией COVID-19 от других вариантов этого вируса.

«Именно у "омикрона" есть два принципиальных симптома, отличающих этот штамм от "дельты" и других видов ковида, это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле», - сказал врач в эфире канала «Украина 24».

В случае заражения омикрон-штаммом ощущение сильной слабости появляется, когда вирус только проник в организм, а при «дельте» или других вариантах коронавируса - лишь со временем.

Вторым симптомом являются жалобы на сильную боль в горле. Причем такую, что пациентам больно глотать - раньше этот симптом встречался очень редко при COVID, отметил Комаровский.

Ранее педиатр Анна Левадная в беседе со «Звездой» перечислила тяжелые последствия нового штамма коронавируса у детей. По словам врача, в некоторых случаях у юных пациентов может начаться развитие дыхательной недостаточности и даже пневмонии. Однако чаще всего заболевание протекает довольно легко.