Посол Украины в Лондоне заявил, что украинцы чувствуют себя брошенными
Украинцы чувствуют себя брошенными на фоне отмены рейсов зарубежных авиакомпаний и ухода инвесторов из страны, население толкают к панике. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
По словам Пристайко, есть разведданные, в которых говорится о возможности предполагаемого вторжения на Украину в какое-то время.
«Эти данные специально были опубликованы, чтобы показать противнику, что нам известно об этих планах. И если этого не происходит, то, возможно, потому, что общественности было известно об этих замыслах», - его слова передает ТАСС со ссылкой на CNBC.
Также посол говорит о других разведданных, в которых сказано, что «это случится, возможно, не в среду». Пристайко считает, что проблема в том, что украинцев толкают к панике.
«Авиакомпании отменяют рейсы, инвесторы выводят деньги. Украинцы чувствуют себя брошенными», - сказал он.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров причислил спекуляции о подготовке РФ к «захвату» Украины к серии «хайли лайкли».