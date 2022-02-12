Лавров заявил Блинкену, что пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинекеном. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Как информирует российское внешнеполитическое ведомство, в ходе общения Лавров заявил коллеге, что развернутая Соединенными Штатами и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботированию минских договоренностей и к «пагубным попыткам» разрешить конфликт в Донбассе силовыми методами.

Российский министр иностранных дел при этом подчеркнул, что реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные Москвой проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует основные для РФ положения. Прежде всего, по словам Сергея Лаврова, это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений возле российских границ.

Напомним, в последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.