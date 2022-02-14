Секретарь СНБО заявил, что Киев не видит предпосылок для «вторжения РФ на Украину»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на данный момент предпосылки для полномасштабного «вторжения России на Украину» отсутствуют. Он же добавил, что украинская сторона не собирается закрывать свое воздушное пространство, и для данного решения нет никаких оснований.

«Мы понимаем те риски, которые есть на территории нашей страны, но ситуация находится абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление РФ может происходить то ли 16, то ли 17 числа. Мы это не предусматриваем, мы этого не видим», - цитирует ТАСС его слова.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что у России не было и нет никаких агрессивных планов по отношению к Украине. По его словам, главной угрозой для Украины является вооруженный конфликт между Киевом и Донбассом.