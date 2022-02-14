В Совфеде заявили об «искусственной истерике» Запада вокруг учений РФ

Истеричная реакция Запада на масштабные учения Российской армии носит искусственный характер. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Военные учения завершатся в плановом порядке, никаких военных приготовлений нет, истерика (Запада. - Прим. ред.) по этому поводу имеет сугубо искусственный характер», - написал Косачев в Facebook.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил, что в ближайшее время Российская армия завершит часть проводимых сейчас масштабных учений. Шойгу отметил, что в учениях принимают участие военнослужащие всех округов.