В Петербурге пропала гражданка США, поступившая в СПбГУ

В Санкт-Петербурге без вести пропала гражданка США, которая приехала на учебу в Россию. Отмечается, что девушка приехала в Северную столицу в конце января, а договор на обучение в СПбГУ заключила 3 февраля.

«С 07.02.22 сотрудниками СПбГУ были предприняты неоднократные попытки связаться с гражданкой и установить ее местонахождение, которые не увенчались успехом. До настоящего времени она на связь с представителями СПбГУ не выходила, ее местонахождение неизвестно, в данной связи в правоохранительные органы направлено заявление на организацию розыска иностранного гражданина», - говорится на сайте виртуальной приемной университета.

Ранее в беседе со «Звездой» студентка Петербургского университета рассказала об отчислении из-за программы «Экзамус». Данная программа контролирует честность прохождения пересдачи, а также она может фиксировать нарушения, если студенты открывают посторонние программы или надолго отворачиваются от экранов.