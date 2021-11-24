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«Это не живой человек»: студентка Петербургского университета рассказала об отчислении из-за программы

Кира Карон
14:19 24.11.2021
В качестве доказательств своей невиновности студенты предлагали пересмотреть записи с камер, однако в этом им отказали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости, ТРК Звезда
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Студенты Санкт-Петербургского университета могут быть отчислены за допущенные, по мнению программы «Экзамус», нарушения во время пересдачи одного из экзаменов. Данная программа контролирует честность прохождения пересдачи. Она может фиксировать нарушения, если студенты открывают посторонние программы или надолго отворачиваются от экранов.

В качестве доказательств своей невиновности студенты предлагали пересмотреть записи с камер, однако в этом им отказали. Студентка Элина Татарникова рассказала «Звезде» о том, как она проходила пересдачу и почему, по ее мнению, система может ошибаться.

«У меня до этого было две попытки сдачи онлайн-экзамена. Первая попытка была еще летом на сессии. Я сдавала этот экзамен в тот момент, когда работала на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, я там работала официанткой. Я ушла в техническую зону, чтобы сдать там экзамен. И видимо, из-за того, чтобы было очень шумно, экзамен не прошел. Я слышала, что многие студенты, около 80%, "завалили" тогда все. У нас в тот момент была пересдача, я не стала писать апелляцию, потому что подумала, что она не сработает и все придется писать заново. На второй попытке я слегка недооценила свои силы, не подготовилась повторно и не сдала по баллам. А вот когда уже был третий раз, то случилось так: я подключилась к экзамену, все было хорошо сначала, и я, отвечая на вопросы, забывала нажимать кнопку "сохранить", а после этой кнопки ответа нельзя было менять», - рассказала студентка.

Через 20 минут, по словам Татарниковой, вылетела ошибка в системе, несмотря на стабильный Интернет в доме. После того как она попыталась войти в систему повторно, у нее снова запросили данные о паспорте.

«Я зашла, запросили данные о паспорте, обычно это делают перед началом экзамена. Там не было кнопки для фото, а время идет. В итоге пять раз я перегрузила, он так и не загрузился. Осталось пять минут, я написала то, что было ранее, но не сохранилось. Я написала в поддержку, объяснила ситуацию», - добавила девушка.

Через пару дней после того, когда девушка отправила письмо в службу поддержки, ей пришло письмо о том, что она находится в списках на отчисление из университета.

Татарникова также рассказала, как работает программа «Экзамус» во время сдачи экзаменов в университете.

«Нельзя отводить взгляд, если ты сдаешь экзамен, нельзя, если есть посторонние шумы. Ты должен сидеть один в комнате, не должно быть посторонних людей. Была возможность прийти сдать экзамен очно, но я подумала, что удобнее все сделать дома. Я не списывала, я была уверена в своей честности, я не думала, что произойдет такая проблема с вылетом. Все раньше было нормально. Написали ректору нашего университета, но пока мы находимся в таком подвешенном состоянии. Я знаю, что проводятся какие-то собрания. Я предполагаю несколько вариантов: либо нас исключат окончательно, либо зачтут попытку и пересмотрят записи. Я так понимаю, система сама просматривает, это не живой человек. И еще один вариант - сдать экзамен в очном формате в университете», - сказала студентка.

В заключение Татарникова добавила, что студенты написали ректору университета, но на данный момент о том, что с ними будет дальше, неизвестно.

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