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Лавров доложил Путину, что реакция РФ на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована

Елизавета Потейчук
15:45 14.02.2022
Министр подчеркнул, что документ занимает 10 страниц.
Лавров доложил Путину, что реакция РФ на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована
© Фото: ТРК "Звезда"
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ход встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что реакция российской стороны на ответ НАТО и США по гарантиям безопасности сформулирована. По словам дипломата, документ занимает 10 страниц.

«Он (документ. - Прим. ред.) сформулирован на 10 страницах», - отметил Лавров.

Кроме того, Лавров сообщил Путину об отрицательном ответе США на ключевые предложения РФ по безопасности. Министр отметил, что Запад предпринимает попытки сделать так, чтобы «только они определяли развитие нашего континента».

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