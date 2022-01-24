Прокуратура просит признать геноцидом преступления нацистов в Ростовской области

Прокуратура просит суд признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом информирует пресс-служба ГП РФ.

«По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурор Ростовской области подготовил и подписал заявление в Ростовский областной суд о признании военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области», - говорится в релизе Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно сообщению, данному заявлению предшествовала кропотливая работа прокуроров во взаимодействии с ФСБ и СК России. Были изучены архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен ВОВ в городах Миллерово и Сальск Ростовской области.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения на территории СССР в одно производство. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, это касается дел о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка в Новгородской области, о карательных операциях членов зондеркоманды СС 10-а в Ейском детском доме, где было убито 200 детей, об уничтожении людей в концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя, а также фактов массовых убийств мирных граждан в 1942 году в Ростовской области, где было расстреляно более 30 тысяч человек.