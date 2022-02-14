Госдума рассмотрит варианты постановления по признанию ДНР и ЛНР 15 февраля

Государственная дума во вторник, 15 февраля, рассмотрит два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен завтра на основе рейтингового голосования. Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что первый вариант предусматривает, что постановление будет направлено президенту сразу после рассмотрения.

Ранее профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два варианта постановления об обращении к президенту России по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Один из них предусматривает признание республик после проведения консультаций с Министерством иностранных дел на предмет соблюдения Минских соглашений и других международных договоренностей.