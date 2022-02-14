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Москва вошла в топ-10 самых романтичных городов мира

Елизавета Потейчук
15:08 14.02.2022
Также российская столица стала четвертой по количеству парков, подходящих для романтических свиданий.
Москва вошла в топ-10 самых романтичных городов мира
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости
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Москва заняла восьмое место в рейтинге самых романтичных городов мира. Перечень был составлен на основе числа ресторанов, парков, вариантов для совместного времяпрепровождения, достопримечательностей, романтических отелей, спа-салонов, а также числа фото с хештегами столицы в Instagram и количества публикаций фото с закатами из города.

«По данным Департамента экономической политики и развития комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, в пятерку самых романтичных городов мира вошли Лондон, Париж, Барселона, Токио и Нью-Йорк. Москва в рейтинге соседствует со Стамбулом - он на седьмом месте - и Дубаем - девятое место», - говорится в сообщении комплекса экономической политики Москвы в Telegram.

Накануне Дня святого Валентина американская компания WeThrift составила перечень под названием The Most Romantic Cities Around the World. Так, составители рейтинга особенно выделили существенное количество парков Москвы, идеально подходящих для романтических встреч. В столице их 262, и по данному показателю столица заняла четвертое место.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал жителям столицы, какая погода ожидается в городе 14 февраля, в День всех влюбленных. По его словам, температура в Москве будет на шесть-семь градусов превышать климатическую норму в начале недели.

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