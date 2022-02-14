Давление «дедов», пуски ракет и писательство: Пиманов рассказал о службе на «Байконуре»

Президент медиахолдинга «Красная звезда», сценарист, режиссер, продюсер и телеведущий Алексей Пиманов в эксклюзивном интервью программе «Фетисов» на телеканале «Звезда» рассказал о своей службе на космодроме «Байконур» в юношеские годы. Его опыт нахождения в месте, в которое мечтали попасть все молодые люди в то время, был далеко не сказкой.

Призыв, в который попал Пиманов, состоял из очень образованных людей, закончивших несколько курсов института. Он сам оказался в армии в 22 года, а перед этим учился в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) на радиоинженера-физика. Алексей был студентом вечернего отделения и работал в Союзном НИИ приборостроения при Курчатовском институте.

«Попасть, когда у тебя уже есть ребенок, когда у тебя есть семья, когда ты уже учишься в институте, когда у тебя хорошая должность в хорошем НИИ, у тебя есть какие-то перспективы и так далее... Попасть рядовым на «Байконур» и под так называемых "дедов" сразу - это невероятно», - признался он.

По словам главы медиахолдинга, первые полгода они жили в «реальной тюрьме». Жесткий режим был введен из-за того, что на пятой площадке космодрома, где они находились, в прямой видимости находилось пространство для пуска космических ракет. Связанные с этим лишения были компенсированы красотой, которую удалось увидеть на втором году службы.

«У меня есть благодарности министра обороны того времени Соколова. И за Венеру-16, и за Венеру-15... Мы связь обеспечивали при пусках с Королевым - с центром управления. Это была ответственная работа, это было очень серьезно все и нам за это давали всякие медали, благодарности. Там много чего было», - поделился телевизионщик.

Однако в первый год службы, по рассказу Пиманова, новоприбывших пытались сломать. В составе двух старших призывов тогда были военнослужащие из Западной Украины. Чтобы не сломаться под давлением этих «ребят с определенной психологией», солдатам-новичкам пришлось пройти «совершенно жутчайшие» первые полгода.

В это время Алексей Пиманов взялся за писательское ремесло. Свое начинание он прокомментировал известной поговоркой «если можешь не писать - не пиши», отметив, что сейчас уже не создает пьесы и эссе, которые писал раньше. Тогда же, на втором году службы, у него освободилось время после перехода в роль «деда» и он посвятил его писательству.

«Я еще на школьной скамье начал там пописывать, что называется. А потом... начал писать уже конкретно - очень робко вначале, думая о том, что надо послать туда-то», - объяснил руководитель «Красной звезды».

Первые свои труды Пиманов отправил в байконуровскую военную газету, где его сразу же напечатали. После этого пошла череда успехов: в очень известном журнале напечатали его эссе, а затем и повесть про Афганистан, хотя к тому моменту у юноши не было имени.

«Когда я приехал с Байконура и стал поступать на журфак, у меня уже были печатные работы. Я уже нормально спокойно мог заходить в профессию», - отметил телевизионщик.

Пиманов признался, что в его голове всегда было огромное количество мыслей, разрывающих изнутри и требующих ими с кем-то поделиться. В этом смысле телевидение, включая еженедельную программу «Человек и Закон» является, по его словам, невероятной возможностью делиться размышлениями с людьми.