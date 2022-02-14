Министры обороны Белоруссии и Украины обсудили по телефону вопросы сотрудничества

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым обсудил вопросы текущего состояния сотрудничества двух стран в военной сфере и шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе. Хренин отметил, что Белоруссия не является инициатором возникшей напряженности. Также были обозначены конкретные шаги по мероприятиям повышения транспарентности и взаимного доверия двух стран.

«Глава военного ведомства Украины Алексей Резников выступил за возобновление сотрудничества между двумя странами, а также активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия», - отмечается в сообщении на сайте белорусского оборонного ведомства.

В ходе диалога Хренин также процитировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который говорил о том, что важно «не потерять братский народ Украины».

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Главы государств обсудили ситуацию вокруг реакции официального Вашингтона и НАТО на предложения Москвы о безопасности и двусторонние отношения.