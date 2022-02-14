В Ярославле из-за нечищеных дорог больных везут по сугробам на носилках

В Ярославле работники скорой помощи вынуждены везти зараженных коронавирусом до карет на носилках. Из-за нечищеных дорог машины не могут подъехать прямо к подъездам.

Происходящее сняли на видео местные жители. На кадрах видно, как человека на носилках везут несколько метров по заснеженным дорогам до машины скорой помощи. При этом медики одеты в защитную амуницию, что может говорить о том, что пациент заражен коронавирусом.

Ранее народный артист России Иван Краско пожаловался на плохую уборку снега в Санкт-Петербурге и во дворе его дома в частности. Он добавил, что для решения данной проблемы ему пришлось написать письмо на имя президента России Владимира Путина.