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В Ярославле из-за нечищеных дорог больных везут по сугробам на носилках

Алексей Курильченко
14:38 14.02.2022
Действия медиков сняли на видео местные жители.
© Видео: Одноклассники, Незнайка на нуле © Фото: Одноклассники, Незнайка на нуле
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В Ярославле работники скорой помощи вынуждены везти зараженных коронавирусом до карет на носилках. Из-за нечищеных дорог машины не могут подъехать прямо к подъездам.

Происходящее сняли на видео местные жители. На кадрах видно, как человека на носилках везут несколько метров по заснеженным дорогам до машины скорой помощи. При этом медики одеты в защитную амуницию, что может говорить о том, что пациент заражен коронавирусом.

Ранее народный артист России Иван Краско пожаловался на плохую уборку снега в Санкт-Петербурге и во дворе его дома в частности. Он добавил, что для решения данной проблемы ему пришлось написать письмо на имя президента России Владимира Путина.

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