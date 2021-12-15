«Стыдно за город»: актер Краско пожаловался на плохую уборку снега в Петербурге

Народный артист России Иван Краско пожаловался на плохую уборку снега в Санкт-Петербурге, и во дворе его дома в частности. По словам актера, из-за бездействия коммунальных служб северной столицы он не может выйти из дома без посторонней помощи.

«Одно и то же каждый год. Это какой-то кошмар! Со зрением у меня проблемы. Вчера нужно было в театр, без сопровождения я уже не могу: и гололед, и колдобины эти, тротуары не расчищены. Просто опасно для жизни. Глыба, которая с крыши падает, что это такое? Женщина в коме с черепно-мозговой травмой, ребенок какой-то», - возмутился артист.

При этом Краско добавил, что для решения данной проблемы ему пришлось написать письмо на имя президента России Владимира Путина.

«Терпеть этого больше нельзя. Итак проблем в жизни много, а с этой не справится - это просто позор. Стыдно за город родной. Поэтому я подписал письмо президенту», - резюмировал известный актер.

О проблемах с уборкой снега в Санкт-Петербурге местные СМИ писали и ранее. Стоит отметить, что людей пугает не столько некачественно выполненная работа коммунальщиков, сколько последствия этого. Так, например, жительнице города накануне на набережной Мойки на голову упала глыба льда. Кадры инцидента скоро появились в Сети. В тяжелом состоянии женщина была доставлена в больницу.