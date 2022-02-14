На Дальнем Востоке состоялся военно-исторический фестиваль по Гражданской войне
На Дальнем Востоке состоялся военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни», посвященный 100-летию Волочаевского боя Гражданской войны в России. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Основным событием фестиваля стала реконструкция боя на Волочаевской сопке - в ней сошлись отряды реконструкторов, представляющие белых и красных.
Участниками мероприятия было достоверно воссоздано историческое событие, в ходе реконструкции применялось охолощенное оружие, переделанное из оригинальных образцов. Также использовалась экипировка, идентичная таковой у участников Волочаевского боя.
Также в фестивале приняли участие военнослужащие армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, их дети и юнармейцы.
Ранее сообщалось, что контрактники ВВО прошли «курс выживания» в Хабаровском крае.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Кирилл Ховрин