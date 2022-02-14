Вопросы истории На Дальнем Востоке состоялся военно-исторический фестиваль по Гражданской войне Основным событием фестиваля стала реконструкция боя на Волочаевской сопке - в ней сошлись отряды реконструкторов, представляющие белых и красных. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На Дальнем Востоке состоялся военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни», посвященный 100-летию Волочаевского боя Гражданской войны в России. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Основным событием фестиваля стала реконструкция боя на Волочаевской сопке - в ней сошлись отряды реконструкторов, представляющие белых и красных. Участниками мероприятия было достоверно воссоздано историческое событие, в ходе реконструкции применялось охолощенное оружие, переделанное из оригинальных образцов. Также использовалась экипировка, идентичная таковой у участников Волочаевского боя. Также в фестивале приняли участие военнослужащие армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, их дети и юнармейцы. Ранее сообщалось, что контрактники ВВО прошли «курс выживания» в Хабаровском крае. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Кирилл Ховрин В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика