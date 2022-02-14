С-400 и истребители МиГ-31БМ стали «противниками» в масштабных учениях ПВО на Урале
Масштабные учения сил ПВО идут сразу в трех регионах - Свердловской и Челябинской областях и Пермском крае. Расчеты зенитных систем С-400 «Триумф» отразили групповой налет сверхзвуковых истребителей условного противника. Роль неприятеля сыграли экипажи перехватчиков МиГ-31БМ.
Зенитчики совершили марш на новые позиции, где заступили на боевое дежурство. Им пришлось отражать условную атаку маневренных целей, которые приближались на скорости две тысячи километров в час.
При этом экипажи истребителей как могли усложняли задачу ракетчикам, выполняя полеты на самых разных высотах - от 300 метров до 19 километров.
Ранее «Звезда» показывала, как расчеты С-400 отрабатывают учебно-боевые задачи в Белоруссии.
ЗРС С-400 «Триумф» - зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
Каждая ЗРС С-400 обеспечивает одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов