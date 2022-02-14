Возможный убийца тамбовского чиновника попал на камеры видеонаблюдения
Ранее заместитель начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик был зарезан неизвестными в подъезде собственного дома.
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали вероятного убийцу заместителя главы Управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика, который был убит утром в подъезде своего дома.
На опубликованных в СМИ кадрах видно, как из многоэтажки неспешно выходит мужчина в темной одежде и медленно покидает двор.
Напомним, заместитель начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик подвергся нападению неизвестных в подъезде дома, где он проживал.
По информации правоохранительных органов, чиновник скончался от ножевых ранений. Сообщается, что на месте трагедии работают следователи и криминалисты Следственного комитета.