В стране и мире В Тамбове убили замначальника областного управления дорог и транспорта Алексей Курильченко По данным правоохранителей, Виктора Вакульчика зарезали в подъезде собственного дома. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Заместитель начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик был убит неизвестными в подъезде собственного дома. По данным правоохранителей, на чиновника напали с ножом. «Сегодня утром в подъезде собственного дома был убит Виктор Вакульчик. Его зарезали, врачи не смогли спасти», - сообщает источник агентства ТАСС. Сообщается, что на месте трагедии работают следователи и криминалисты Следственного комитета. В прошлом году в Ставрополе в результате покушения был убит заместитель начальника местного отдела полиции. Злоумышленник, по данным следствия, расстрелял мужчину на парковке у жилого дома, после чего скрылся. Момент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика