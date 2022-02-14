В Тамбове убили замначальника областного управления дорог и транспорта
По данным правоохранителей, Виктора Вакульчика зарезали в подъезде собственного дома.
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Заместитель начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик был убит неизвестными в подъезде собственного дома. По данным правоохранителей, на чиновника напали с ножом.
«Сегодня утром в подъезде собственного дома был убит Виктор Вакульчик. Его зарезали, врачи не смогли спасти», - сообщает источник агентства ТАСС.
Сообщается, что на месте трагедии работают следователи и криминалисты Следственного комитета.
В прошлом году в Ставрополе в результате покушения был убит заместитель начальника местного отдела полиции. Злоумышленник, по данным следствия, расстрелял мужчину на парковке у жилого дома, после чего скрылся. Момент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.