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В Кремле назвали чувствительной темой вопрос признания ЛНР и ДНР

Алексей Курильченко
12:30 21.01.2022
Обсуждение данного вопроса не должно использоваться как способ набора политических очков, сообщил Дмитрий Песков.
В Кремле назвали чувствительной темой вопрос признания ЛНР и ДНР
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости
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Инициатива признать Донецкую и Луганскую народные республики является тонкой материей, обсуждать которую следует осторожно, чтобы избежать образование излишней напряженности. При этом ее нельзя использовать для набора политических очков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу вот с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе. Это рассмотрение должно пройти. Но здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, и сейчас, когда настолько чувствительная, очень важно, конечно, избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности... И конечно, очень важно, ну наверное для тех, кто является авторами этой инициативы, в первую очередь, не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим», - сказал Песков журналистам.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил о времени проведения консультаций с главами фракций ГД по вопросу инициативы о необходимости признания самопровозглашенных республик Донбасса. Сообщение об этом появилось после того, как российские депутаты в проекте обращения Думы к президенту России попросили его рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Планируется, что после этого с ними можно будет свободно выстраивать диалог на межгосударственном уровне.

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