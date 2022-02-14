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В Генштабе ВС РФ заявили, что Запад провоцирует Украину на силовой сценарий в Крыму

13:58 14.02.2022
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Станислав Гаджимагомедов. Он выступил на круглом столе в Совете Федерации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Запад провоцирует Украину на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и Крымом. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Станислав Гаджимагомедов. Он выступил на круглом столе в Совете Федерации, где рассказал и о других вызовах, в том числе и на морях.

«Последнее время значительно возросла активность ВМС НАТО в акваториях Черного и Балтийского морей, в непосредственной близости от Российской Федерации», - заметил Гаджимагомедов. 

По его словам, во время переговоров министра обороны России с британским коллегой обсуждался заход английского эсминца «Дефендер» в территориальные воды РФ.

Тогда, сказал Гаджимагомедов, британский министр обороны заявил, что они считают Крым территорией Украины и ни в какие территориальные воды России якобы не заходили - и будут продолжать это делать. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Кирилл Ховрин

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