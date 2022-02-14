В Генштабе ВС РФ заявили, что Запад провоцирует Украину на силовой сценарий в Крыму

Запад провоцирует Украину на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и Крымом. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Станислав Гаджимагомедов. Он выступил на круглом столе в Совете Федерации, где рассказал и о других вызовах, в том числе и на морях.

«Последнее время значительно возросла активность ВМС НАТО в акваториях Черного и Балтийского морей, в непосредственной близости от Российской Федерации», - заметил Гаджимагомедов.

По его словам, во время переговоров министра обороны России с британским коллегой обсуждался заход английского эсминца «Дефендер» в территориальные воды РФ.

Тогда, сказал Гаджимагомедов, британский министр обороны заявил, что они считают Крым территорией Украины и ни в какие территориальные воды России якобы не заходили - и будут продолжать это делать.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Кирилл Ховрин