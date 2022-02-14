Военные строители проведут масштабную реконструкцию гражданского аэропорта в Забайкалье

Военные строители восстановят для нужд Забайкалья гражданский аэропорт в селе Чара. Об этом сообщает Минобороны России.

Аэропорт в селе Чара - один из самых отдаленных гражданских объектов такого рода в Забайкальском крае. Эта малая воздушная гавань находится в тайге Каларского района Забайкалья в 1,8 тысячи километров от Читы.

В данный момент завершены изыскательные работы и геодезическая разведка. Ведется подготовка к переброске на строительную площадку техники и жилых модулей. Объект труднодоступный, поэтому военные строители разработали специальную логистическую схему.

В перечень необходимой техники входят самосвалы, фронтальные погрузчики, грунтовые катки, бульдозеры и экскаваторы. Их доставят автомобильным способом до станции Тында, а оттуда по железной дороге на строительную площадку.

Масштабная реконструкция аэропорта проводится в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» - это часть федерального проекта «Развитие региональных аэропортов».

Ранее сообщалось, что военные строители возвели на Камчатке новый причал для подводных лодок.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров