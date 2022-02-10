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На Камчатке построили новый причал для подводных лодок

12:41 10.02.2022
Новое гидротехническое сооружение обеспечит безопасное размещение подлодок, защитит от волнового воздействия, а также обеспечит корабли необходимыми энергосредами и инженерными сетями.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные строители закончили возведение причала в пункте базирования подлодок в мысе Казак на Камчатке, сообщает Минобороны России. Отмечается, что замглавы военного ведомства РФ Тимур Иванов проверил, как идут работы по возведению объектов на пирсе.

Сейчас ведутся работы по укреплению береговой линии и монтажу крановых путей пункта погрузки вооружения. Продолжается сооружение аккумуляторной мастерской, компрессорной станции и других объектов.

При строительстве объектов учитываются сейсмические и климатические особенности данного региона.

В прошлом году на Камчатке военные строители возвели жилой дом для подводников в городе Вилючинск. В квартирах сделан свежий и современный ремонт, имеется вся необходимая бытовая техника и мебель. Интерьеры выполнены в светлых тонах, что делает жилые помещения объемными и уютными.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин

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