Журова рассказала о давлении, которое оказывается на Валиеву

В сложившейся ситуации 15-летней фигуристке Камиле Валиевой как никогда необходима поддержка болельщиков, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

«На Камилу сейчас оказано огромное давление. Что 15-летнему человеку, что человеку с опытом, трудно оказаться в такой ситуации, особенно когда ты не виноват, и не понимаешь откуда какие-то микродозы могли оказаться в твоем организме. Но все показывают на тебя пальцем , задают вопросы, кричат вслед и ты чувствуешь этот пресс на себя со стороны», - сообщила Журова «Звезде».

Спортсменка отметила, что судьи разрешили российской фигуристке выступать на Олимпиаде, потому что ее вина не была установлена.

«Камиле разрешили выступать не только потому что она "защищенная персона" из-за того что ей нет еще 16 лет. Просто это право спортсмена - когда не доказана его вина, отнимать Олимпиаду у него нельзя. И судьи понимали, что это будут упущенные возможности. Если ее оправдают, то каково было бы этим арбитрам, которые сейчас ее допустили , понимать, что они лишили ее возможности завоевать золотую медаль?», - подчеркнула Журова.

Она добавила, что процессы анализа допинг-пробы Валиевой затянулись, потому что сейчас нет лаборатории, аккредитованной на территории России и даже результаты тестов на Чемпионате России отвозятся за рубеж.

«И здесь действительно были нарушены процедурные вопросы по срокам - все результаты должны были быть проанализированы до Олимпиады», - заявила депутат.

По ее словам в таком случае было бы вовремя начато разбирательство и на его время у России появился бы шанс сразу заменить спортсменок. При этом Журова добавила, что она не сомневается, что результаты были бы точно такие же - Валиева бы все равно была бы допущена на Олимпиаду, поскольку вины за ней нет.

«Сейчас Камиле лучше надеть наушники и ходить никого не слушая», - резюмировала Светлана Журова.

Напомним, в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесенным по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, в допинг-пробе которой якобы обнаружили запрещенный триметазидин, спортсменка сможет продолжить выступления в личном турнире ОИ в Пекине.