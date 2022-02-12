«Валентинка от природы»: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Весенняя погода придет на всю территорию Европейской России в понедельник, 14 февраля. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погода в центре России по своим климатическим показателям будет соответствовать концу марта: «природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку».

«На всей Европейской территории России 14 февраля будет замечательная погода, настоящая весенняя погода... В Санкт-Петербурге будет на 9 градусов выше нормы 14 февраля, в Москве на 8 градусов (температура будет до плюс 3 градусов)», - сказал он.

Помимо этого, ожидается много солнца - будет облачно с прояснениями или безоблачно, отметил специалист.

Ранее в МЧС рассказали о самых опасных местах в городе во время зимней оттепели. В это время увеличивается риск схода с крыш и падения сосулек, напомнили спасатели.