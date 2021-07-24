В Ставрополе застрелили замначальника уголовного розыска
Заместитель уголовного розыска был застрелен неизвестным на парковке у жилого дома в Ставрополе.
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В Ставрополе в результате покушения был убит заместитель начальника местного отдела полиции. Об этом сообщил СК по Ставропольскому краю.
Злоумышленник, по данным следствия, расстрелял мужчину на парковке у жилого дома, после чего скрылся. Момент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.
В результате нападения начальник местного отдела полиции получил девять пулевых ранений.
После происшествия мужчина скончался в больнице. Правоохранитель успел выстрелить в нападавшего, но не попал.