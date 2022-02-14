Медик рассказал о положительном влиянии влюбленности на здоровье человека

Влюбленность - это комплексное состояние человека, при котором меняется состояние его тела и нервной системы, сообщил врач-эндокринолог Денис Кузнецов.

«Человек становится более чувствительным, он начинает лучше воспринимать собственные эмоциональные сигналы и сигналы окружающей среды. Меняется работа систем мозга, которые отвечают за восприятие боли и радости - мы начинаем меньше чувствовать боль и больше чувствовать радость», - рассказал Кузнецов «Звезде».

По словам специалиста, влюбленность также придает мотивацию для выполнения самых разных задач.

«Например, если человек хочет изменить свой внешний вид - добавить себе мышечной массы, или убрать массу жировую - но в обычном состоянии ему не хватает для этого сил и энергии, то состояние влюбленности усиливает эту мотивацию и за счет чисто физиологических механизмов делает это более возможным», - поделился медик.

Врач также подчеркнул, что у влюбленных людей вырабатывается ряд полезных гормонов, таких как эндорфин и окситоцин и укрепляется иммунитет.

«Любые процессы, которые улучшают наше настроение и делают нас более счастливыми , защищают нас с иммунной точки зрения. Например, доказано, что люди, которые счастливы в браке, в целом болеют меньше, чем люди, которые живут в одиночестве», - резюмировал Денис Кузнецов.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Екатерина Иванникова рассказывала, что человек, испытывающий чувство влюбленности, может быстрее сбрасывать лишний вес.