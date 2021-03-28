Диетолог рассказала, как влюбленность влияет на похудение

Человек, испытывающий чувство влюбленности, может быстрее сбрасывать лишний вес. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог Екатерина Иванникова.

«Там многофакторный момент. Здесь и центры насыщения быстрее реагируют. Нам любые положительные эмоции позволяют голод насытить. По аналогии, человек может съесть сладкое или погулять с собакой ради удовольствия. Центру насыщения неважно, чем мы его стимулируем. А когда влюбленность - здесь и уровень гормонов стресса более позитивно влияет, плюс человек больше двигается, у него больше физическая активность, ему хочется выглядеть лучше. И вопрос аппетита стоит не так остро, потому что стрессовая ситуация меньше себя проявляет», - высказала свою точку зрения эксперт.

Ранее сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, по результатам которого выяснили, что люди, у которых в возрасте 20-30 лет имеется лишний вес, в два раза чаще сталкиваются с проблемами с памятью в более позднем возрасте. По мнению ученых, это связано с повышенным кровяным давлением, которое создает избыточный вес.