Готовы к любым ситуациям: военные полицейские ЗВО уничтожили «врага» на учениях в Алабино

В Подмосковье военная полиция Западного военного округа (ЗВО) на полигоне «Алабино» провела тактико-специальные учения по действиям при окружении условного противника.

Военные полицейские отработали порядок действий при окружении подразделений условного противника, а также нападении на контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты.

В ходе учений отрабатывались задачи по отражению атаки, вызову помощи, действиям в критических ситуациях.

Военнослужащие также учились проводить патрулирование в местах работы диверсионных групп противника, сопровождать военную технику, взаимодействовать с местными органами управления, получать разведывательную информацию.

В практических действиях на полигоне приняли участие свыше 100 военнослужащих и порядка 20 единиц военной и специальной техники гарнизонной военной полиции ЗВО.

Несколькими днями ранее боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» и буксируемых гаубиц «Мста-Б» провели артиллеристы танкового объединения Западного военного округа (ЗВО).

Стрельбы с участием более 300 военнослужащих прошли на полигоне Алабино в Московской области в рамках тактического учения зимнего периода обучения.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Олег Давыденко