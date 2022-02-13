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В Роспотребнадзоре назвали признаки пневмонии у детей до года

Виктория Ивашечкина
09:22 13.02.2022
Врач объяснил, что у детей короткие дыхательные пути, пневмония как раз у них и протекает тяжелее всего.
В Роспотребнадзоре назвали признаки пневмонии у детей до года
© Фото: Anna Shvets. Pexels
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Раздувание крыльев носа у детей до года, учащенное дыхание может быть признаком пневмонии. У данной возрастной группы она протекает более тяжело. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Основными признаками пневмонии являются - бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка. Ключевой симптом - учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы», - рассказал он, передает ТАСС.

По словам Александра Горелова, у детей до года пневмония протекает наиболее тяжело. Дело в том, что у них еще не окончательно сформированы внутренние органы. По его словам, у детей короткие дыхательные пути, пневмония как раз у них и протекает тяжелее всего.

«Хрящевой скелет бронха анатомически еще не сформировался, поэтому, к сожалению, очень много проблем», - добавил он.

Ранее врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что при инфицировании омикрон-штаммом COVID-19 у детей до пяти лет может наблюдаться развитие смертельно опасного состояния.

По словам эксперта, острый ларинготрахеит может привести в конечном итоге к отеку гортани. При таком заболевании, отметил врач, ребенка следует максимально оперативно госпитализировать, иначе последствия могут быть трагическими.

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